4 معانٍ للوسطية ونبذ الغلو.. "الجلسات السعودية- المغربية" تتفاعل بالدار البيضاء

فيما شارك بالمحور الأول للجلسة العلمية الأولى الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، مشيرًا إلى ألا أشك من أن كل فقيه أو عالم إلا ويعرف فضل الوسطية من خلال ما جاء به شرعنا وديننا، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة فقال: إياكم والغلو في الدين، موضحًا أن حسن القصد لا يشفع للقاصد إن لم يكن على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال بأن لصوت العلماء عال في التحذير من الغلو.