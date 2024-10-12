سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 تقدّم ميزات معزّزة لمراقبة الصحة

سيجد الرياضيون وعشاق اللياقة البدنية ميزات جديدة لتتبع الرياضات، بما في ذلك أدوات متقدمة لركوب الدراجات وتجربة أكثر شمولاً للجري. باستخدام نظام تحديد المواقع هواوي Sunflower، تقدم الساعة تخطيطًا متقدمًا للمسارات لركوب الدراجات والجري، مع دقة مراقبة معدل ضربات القلب تتجاوز 98% أثناء الجري. تضيف ميزة RouteDraw لمسة من المرح إلى كل جولة، مما يشجع المستخدمين على استكشاف مسارات ومواقع جديدة. بعد الانتهاء من الجري، يمكنك بسهولة مشاركة رسومات المسار الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة من تطبيق Huawei Health. تدعم الساعة الآن وظائف متقدمة للجري على المسارات، بما في ذلك الإرشادات الاتجاهية. إذا انحرف العدّاء عن المسار، ستقوم الساعة بتنبيه المستخدم بتقديم بعض الملاحظات لمساعدته على العودة إلى الطريق الصحيح.