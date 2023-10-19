بعد زيارة الملك في 2017.. جولة جديدة لتوطيد التعاون بين السعودية وإندونيسيا

كان عام 2017م بمثابة علامة فارقة في العلاقات السعودية الإندونيسية، حيث شهد هذا العام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إندونيسيا في زيارة رسمية ضمن جولته الآسيوية، وشهد وصول خادم الحرمين حينها موكبًا رسميًا من المطار إلى قصر استانة الرئاسي.