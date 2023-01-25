"نيوم ماكلارين" يستعدّ لخوض غمار منافسات فورمولا إي الدرعية 2023

وكانت نيوم أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ماكلارين ريسينغ"، لتصبح الشريك الرئيس لها، تحت شعار فريق "نيوم ماكلارين لسباقات السيارات الكهربائية"، الذي يتكون من فريقي "نيوم ماكلارين للفورمولا إي" و"نيوم ماكلارين إكستريم إي"، مؤكدة أن هذه الشراكة تتيح دفع عجلة الابتكار في رياضة السيارات، وإعادة تعريف مستقبل الرياضة وسباقات المحركات والصناعات النظيفة المتقدمة، كما أنها تجدد التزام نيوم بأهدافها المستدامة لمستقبل أفضل وفق رؤية المملكة 2030.