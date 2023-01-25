"نيوم ماكلارين" يستعدّ لخوض غمار منافسات فورمولا إي الدرعية 2023

يستعد فريق "نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية"، لبطولة العالم "إيه بي بي- للفورمولا إي"، التي تنطلق على حلبة مدينة الدرعية التاريخية، ضمن موسم 2023م، يومي الجمعة والسبت 27 و28 يناير الجاري.
وتستضيف الدرعيّة، المدرجة في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، سباقين في الموسم التاسع لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي"؛ حيث تُقام منافسات السيارات الكهربائية السريعة ليلًا ضمن تقويم الفورمولا إي.
وكانت نيوم أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ماكلارين ريسينغ"، لتصبح الشريك الرئيس لها، تحت شعار فريق "نيوم ماكلارين لسباقات السيارات الكهربائية"، الذي يتكون من فريقي "نيوم ماكلارين للفورمولا إي" و"نيوم ماكلارين إكستريم إي"، مؤكدة أن هذه الشراكة تتيح دفع عجلة الابتكار في رياضة السيارات، وإعادة تعريف مستقبل الرياضة وسباقات المحركات والصناعات النظيفة المتقدمة، كما أنها تجدد التزام نيوم بأهدافها المستدامة لمستقبل أفضل وفق رؤية المملكة 2030.
وتعدّ مشاركة فريق "نيوم ماكلارين" للفورمولا إي في حلبة الدرعية، الثانية له في الموسم الجاري، بعد مشاركته الأولى في الجولة الافتتاحية من البطولة في مدينة مكسيكو سيتي قبل أسبوعين؛ حيث حقق المركزين "5" و"18" بفضل سائقيه: جيك هيوز، ورينيه راست، على التوالي.