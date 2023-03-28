شاهد.. ٦٠ ممرًّا لتنظيم عبور آلاف المصلين إلى أرجاء المسجد النبوي خلال ساعات

وتعمل إدارة الحشود بوكالة شؤون المسجد النبوي على توجيه المصلين والزوار للمصليات في ساحات المسجد النبوي، وتسهيل الوصول لها من خلال تنظيم الممرات الداخلية والخارجية وسطح المسجد النبوي لأكثر من 38 ممرًا رئيسيًّا، و14 ممرًّا فرعيًّا، و8 ممرات طوارئ؛ لضمان التفويج للمصليات الداخلية بسهولة ويسر، ثم فتح المصليات الخارجية في الساحات بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية داخل المسجد النبوي، والتأكد من جاهزية أدوات التشغيل كالحواجز الثابتة والمتحركة، والركائز، والأشرطة التحذيرية على مدار الساعة، وإرشاد التائهين في جميع أنحاء المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له.