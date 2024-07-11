5 مطاعم تضيف نكهة خاصة لعطلتك الصيفية في عروس البحر الأحمر

إذا كنت تبحث عن تجربة طعام فريدة، فعليك أن تجرب "باكو" حيث تلتقي نكهات آسيا الغنية مع لمسة أمريكا اللاتينية لتستمتع بتجربة تناول "تاكوز" في أجواء استثنائية تكتسي بالديكورات العصرية المميزة. لا تفوت فرصة تجربة السلمون التايلندي المشوي وهو مزيج مثالي من التوابل التايلندية والنكهة الغنية للسلمون، والدنبوري النباتي، وهو عبارة عن طبق نباتي شهي يتكون من الخضراوات الطازجة والأرز الياباني، وأرز الكمشي الكوري، الطبق التقليدي المفضل لدى الكوريين بسبب نكهته اللاذعة، وستيك تاكو، وهو مزيج مبتكر بين نكهات اللحم المشوي والتوابل المكسيكية، كما يتميز المطعم بترحاب فريق العمل وأجوائه الدافئة والمريحة لتعزيز رحلة استكشافك لمذاقات الطعام.