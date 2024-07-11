5 مطاعم تضيف نكهة خاصة لعطلتك الصيفية في عروس البحر الأحمر

تقدم مدينة جدة للسياح تجربة صيفية رائعة، تجمع بين جمال الطبيعة وثراء الثقافة والترفيه، حيث تمتاز المدينة بشواطئها الخلابة التي تُمكن من الاسترخاء، ومناطقها التاريخية التي تحكي قصص الماضي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع الأذواق.
ولعشاق الطعام فإن مطاعم جدة تزخر بنكهات وخيارات فريدة ومتنوعة من مختلف أنحاء العالم.. إليك قائمة مقترحة بأشهر مطاعم الوجبات السريعة التي يمكن تجربتها هذا الصيف.
إذا كنت تبحث عن تجربة طعام فريدة، فعليك أن تجرب "باكو" حيث تلتقي نكهات آسيا الغنية مع لمسة أمريكا اللاتينية لتستمتع بتجربة تناول "تاكوز" في أجواء استثنائية تكتسي بالديكورات العصرية المميزة. لا تفوت فرصة تجربة السلمون التايلندي المشوي وهو مزيج مثالي من التوابل التايلندية والنكهة الغنية للسلمون، والدنبوري النباتي، وهو عبارة عن طبق نباتي شهي يتكون من الخضراوات الطازجة والأرز الياباني، وأرز الكمشي الكوري، الطبق التقليدي المفضل لدى الكوريين بسبب نكهته اللاذعة، وستيك تاكو، وهو مزيج مبتكر بين نكهات اللحم المشوي والتوابل المكسيكية، كما يتميز المطعم بترحاب فريق العمل وأجوائه الدافئة والمريحة لتعزيز رحلة استكشافك لمذاقات الطعام.
يجمع "لو برجر" بين البرجر اللذيذ والفاخر والأجواء الشبابية داخل المطعم، مما يجعله الوجهة المثالية لعشاق البرجر الأصلي، يتميز المطعم بالإقبال الكبير بفضل تقديمه لأصناف شهيرة محددة من البرجر تشمل هاوس برجر، وفرايد تشيكن برجر، وبرجر ترافل الفاخر، ويعد المطعم مكانًا مثاليًا للأصدقاء والعائلات للاستمتاع بوجبة رائعة في أجواء ترحيبية وخدمة متميزة تهتم بأدق تفاصيل تحضير وتقديم الطعام لتضمن لك تجربة استثنائية منذ دخول المطعم.
يقدم مطعم "جواكا" نكهات مكسيكية أصيلة في أجواء عصرية، ويعد الوجهة الجديدة لعشاق المأكولات المكسيكية في قلب حي الروضة النابض بالحياة، إذ يمكنك الاستمتاع بأشهى الأطباق المكسيكية التقليدية، بدءًا من سندويتشات التاكو الشهية المحشوة باللحم المشوي أو الروبيان الطازج أو الدجاج المتبل، وصولًا إلى الكاساديا المقرمشة والتاكيتو اللذيذ والناتشو الغني بالنكهات، لتأخذك كل قضمة بمذاقها الغني إلى قلب المكسيك. تتميز أجواء المطعم بالديكورات المكسيكية الجذابة والمساحات الواسعة الملائمة للاجتماع والدردشة مع الأصدقاء.
يعد مطعم "بالز" من أفضل الأماكن التي تتميز بالهدوء للاستمتاع بتناول وجبة فطور أو غداء لذيذة، والوجهة المثالية لعشاق السندويتشات والمخبوزات الطازجة، حيث يقدم تشكيلة متنوعة وشهية، بدءًا من الجبن المشوي الكلاسيكي والتركي المدخن الغني بالنكهات، وصولًا إلى دجاج التندوري المتبل والروست بيف الشهي، وكل ذلك يُقدم طازجًا ليضمن لك تجربة طعام لا تُقاوم، ويوفر المطعم مساحات جلوس مريحة وأجواء هادئة بفضل ديكوراته المميزة.
يقدم مطعم "سولتي بن" مجموعة من أشهى وجبات البرجر بدءًا من سماشد برجر الكلاسيكي وترافل برجر الفاخر، إلى ناشفيل برجر الحار وأورنج تندر المميز. ولا تكتمل تجربة سولتي بن دون تناول مشروب الشاي المثلج المنعش حيث يوفر المطعم خيارات متنوعة بمذاق الفواكه الرائعة، إضافة إلى هوت شوكليت الدافئ وأوريو ميلك شيك الغني لتعزيز تجربة زيارة هذا المطعم الفريد بطعامه وأجوائه.
ويترقب عشاق عروس البحر الأحمر مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة السياحية في جدة لهذا العام، خصوصًا مع الإعلان مؤخرًا عن انطلاق فعاليات موسم جدة 2024.
وتشتهر جدة بجمال شواطئ البحر الأحمر النقية والأسواق التقليدية في حي البلد التاريخي، إضافة إلى خيارات التسوق والترفيه والمطاعم والمقاهي المطلة على الكورنيش، وتحتضن جدة العديد من العروض الفنية والأنشطة الصيفية التي تثري التجربة السياحة لمختلف الزوار.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج "صيف السعودية 2024" مؤخرًا تحت شعار "تراها" ويمتد حتى نهاية سبتمبر 2024.
ويقدم البرنامج مدينة جدة ضمن سبع وجهات سياحية مميزة تضم في مجملها أكثر من 550 تجربة سياحية متنوعة وما يزيد على 150 عرضًا خاصًا للزوار للاستمتاع بجمال الوجهات السعودية المختلفة وتنوع معالمها.
وبإمكان السياح زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على الأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.