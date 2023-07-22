بمشاركة 80 دولة.. 90 يومًا على انطلاق دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"

وتحظى دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية، ويشارك فيها أكثر من 2500 رياضي وإداري يمثّلون أكثر من 80 دولة من حول العالم، يتنافسون في 16 لعبة قتالية؛ هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل "الكيك بوكسنج"، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.