في إطار استراتيجيتها لربط العالم بالمملكة.. "الخطوط" تدشن أولى رحلاتها إلى مطار "برمنجهام"

دشّنت الخطوط السعودية بالشراكة مع برنامج الربط الجوي أولى الرحلات المباشرة والمنتظمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار برمنجهام الدولي بالمملكة المتحدة.
جاء ذلك ضمن المراحل التطبيقية لاستراتيجية الخطوط السعودية التي تستهدف الوصول إلى محطات دولية جديدة لربط العالم بالمملكة.
وفي الحفل الذي أقيم في صالة الفرسان الدولية غادرت أولى رحلات "السعودية" مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مدينة برمنجهام، بحضور القنصل البريطاني العام لدى المملكة سيسيل البليدي، وعدد من مسؤولي برنامج الربط الجوي والخطوط السعودية.
وقالت نائب الرئيس للمبيعات بالخطوط السعودية منال الشهري: "نعتز بتوسيع نطاق عملياتنا التشغيلية في المملكة المتحدة لتوفير المزيد من الخيارات لضيوفنا".
من جانبه، أفاد نائب الرئيس للاستراتيجية والتواصل لبرنامج الربط الجوي سلطان عطيفي أن الخط الجديد يعزز نمو شبكة الرحلات بالشراكة مع برنامج الربط الجوي ويسهم في دعم الأهداف السياحية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وتسهيل وتنظيم عمليات السفر وإجراءاته في ما بينها.
وتم استقبال طائرة الخطوط السعودية برش المياه في مطار برمنجهام.