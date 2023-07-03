في إطار استراتيجيتها لربط العالم بالمملكة.. "الخطوط" تدشن أولى رحلاتها إلى مطار "برمنجهام"

وفي الحفل الذي أقيم في صالة الفرسان الدولية غادرت أولى رحلات "السعودية" مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مدينة برمنجهام، بحضور القنصل البريطاني العام لدى المملكة سيسيل البليدي، وعدد من مسؤولي برنامج الربط الجوي والخطوط السعودية.