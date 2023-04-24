السفير "نقلي": المملكة نجحت في تنفيذ أول عملية إجلاء بحري لمواطنيها وبعض رعايا الدول منذ اندلاع النزاع في السودان

وأضاف أن استجابة المملكة للطلبات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة لإجلاء رعاياها في جمهورية السودان تنطلق من مبادئ المملكة الإنسانية، ودورها المؤثر بصفتها شريكًا موثوقًا به للمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في هذه المرحلة يبلغ نحو 66 شخصًا، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، ينتمون إلى 12 جنسية وهي: (مصر، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو)، وقد تكون الأعداد قابلة للزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة.