أضرار مادية وانقطاع للطرق.. أمطار فيفاء تستنفر الجهات الخدمية

وتفصيلاً؛ هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم الخميس على محافظة فيفاء جنوبي السعودية، أدت إلى انقطاعات متفرقة في بعض الطرق الرئيسة والفرعية، وألحقت الأضرار بعدة مركبات، بعد أن سقطت عليها صخور عملاقة، فيما تباشر فرق الدفاع المدني حادثة انهيار مبنى، ولم تسجل أي أضرار بشرية أو إصابات.