أضرار مادية وانقطاع للطرق.. أمطار فيفاء تستنفر الجهات الخدمية

تسببت الأمطار التي هطلت على محافظة فيفاء مساء الليلة؛ بانهيارات صخرية أدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة، فيما انهار أحد المباني، وتضررت عدة مركبات، من جراء تساقط صخور عملاقة.
وتفصيلاً؛ هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم الخميس على محافظة فيفاء جنوبي السعودية، أدت إلى انقطاعات متفرقة في بعض الطرق الرئيسة والفرعية، وألحقت الأضرار بعدة مركبات، بعد أن سقطت عليها صخور عملاقة، فيما تباشر فرق الدفاع المدني حادثة انهيار مبنى، ولم تسجل أي أضرار بشرية أو إصابات.
وتتابع بلدية فيفاء أعمالها بفتح الطرق وإزالة الانهيارات الصخرية، ونزح تجمعات المياه، وإصلاح أعطال الإنارة، بإشراف مباشر من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.