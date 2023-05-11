المملكة تختتم مشاركتها في سوق السفر العربي.. بـ67 شريكًا و53 مذكرة تفاهم

وكان "حميد الدين" قد شارك في جلستي حوار ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي، وأكد خلال الجلسة الأولى على مكانة المملكة التي تضم أضخم الفرص الاستثمارية على مستوى العالم، وما يميزها من بيئة تشريعية وتنظيمية، تعمل على دفع عجلة الأعمال، وتمكين الشركاء من داخل المملكة وخارجها، وشارك في جلسة الحوار كل من روس فيتش الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويجو، وديفيد لويسو الرئيس التنفيذي لشركة ميتنج بوينت انترناشيونال. كما شارك الأستاذ فهد حميد الدين في جلسة حوار ثانية؛ جمعت كلًّا من وزيرة السياحة بمملكة البحرين الأستاذة فاطمة الصيرفي، ووزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة الأستاذ عبدالله الصالح، ووزير السياحة والتراث بسلطنة عمان الأستاذ سالم بن محمد المحروقي؛ ناقشوا من خلالها مستقبل السفر في دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص المتاحة عبر الابتكار والتعاون والحفاظ على الأصالة.