"القمة العربية 32".. "آل عاتي": رهان التغيير غير المسبوق معقود بالثقل السعودي

واختتم أن السعودية دأبت على استشعار دورها القيادي على المستوى العربي والدولي في التعامل مع أزمات المنطقة؛ حيث يعول على الثقل السعودي أن يُحدث التغيير عبر تحقيق القمة نتائج جديدة غير مسبوقة، أهمها جعل العرب يؤمنون بأنهم قادرون على التغير والتغيير، وأهم خطوة في هذا الاتجاه التسامي على الخلافات.