الشركة السعودية لشراء الطاقة تسجل أرقامًا قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

وقال سموه: "يسرني أن أعلن أن مشروع الغاط قد حقق رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح؛ حيث بلغت التكلفة 1.56558 سنتًا أمريكيًّا لكل كيلوواط ساعة؛ مما يعادل 5.87094 هللات لكل كيلوواط ساعة، كما حقق مشروع وعد الشمال ثاني أفضل رقم قياسي عالمي في هذا المجال، بتكلفة 1.70187 سنتًا أمريكيًّا لكل كيلوواط ساعة؛ مما يعادل 6.38201 هللات لكل كيلوواط ساعة".