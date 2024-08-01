"الملاحة الجوية" توقع اتفاقية مع شركة "NATS" البريطانية لتعزيز سعة المطارات

وقَّعت شركةُ خدمات الملاحة الجوية السعودية، وشركة "NATS" البريطانية؛ اتفاقيةَ تعاون في مجال تعزيز سعة المطارات؛ وذلك استمرارًا للعلاقة الاستراتيجية، ودعمًا لتحقيق الأهداف المشتركة، وتوافقًا مع استراتيجية شركة خدمات الملاحة الجوية في تهيئة الأجواء السعودية وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.