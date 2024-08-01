"الملاحة الجوية" توقع اتفاقية مع شركة "NATS" البريطانية لتعزيز سعة المطارات

وقَّعت شركةُ خدمات الملاحة الجوية السعودية، وشركة "NATS" البريطانية؛ اتفاقيةَ تعاون في مجال تعزيز سعة المطارات؛ وذلك استمرارًا للعلاقة الاستراتيجية، ودعمًا لتحقيق الأهداف المشتركة، وتوافقًا مع استراتيجية شركة خدمات الملاحة الجوية في تهيئة الأجواء السعودية وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.
ومثّل جانبَ الملاحة الجوية السعودية في التوقيع الرئيسُ التنفيذي المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، ومن جانب شركة "NATS" الرئيسُ التنفيذي مارتن رولف.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، أن الشركة حريصة على عقد شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية وتوسيع نطاق شراكاتها؛ للإسهام في تحقيق الرؤية الطموحة 2030، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران واستيعاب زيادة أعداد المسافرين.
وقال: نسعى في شركة خدمات الملاحة الجوية لتحقيق تحدٍّ جديد في رفع الطاقة الاستيعابية لمدارج الطيران؛ تلبيةً لاحتياجات النمو المطرد للحركة الجوية وأعداد المسافرين في مطارات المملكة.
وأكّد أنه جرى رفع الطاقة الاستيعابية للمدارج بنسبة 46% في العام الماضي، ونسعى للوصول إلى زيادة بنسبة 100% بحلول عام 2030م.