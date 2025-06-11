الحج المبرور يكتمل بالزيارة النبوية.. "الحج والعمرة" تدعو ضيوف الرحمن للالتزام بالضوابط

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات أثناء زيارتهم للروضة الشريفة والسلام على النبي محمد ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك بعد إتمام مناسكهم، تعزيزًا لختام روحاني يليق بالحج المبرور بإذن الله.
وأكدت الوزارة في توجيه توعوي أطلقته ضمن حملتها لضبط سلوكيات الزوار داخل المسجد النبوي، أن الزيارة النبوية تُعد من السنن المستحبة، وعلى الحاج أن يتهيأ لها بالسكينة والتأدب والانضباط، لتكتمل رحلته الإيمانية بمعاني الخشوع والوقار.
ودعت إلى ضرورة التقيد بالمواعيد المخصصة للزيارة عبر تطبيقي نسك أو توكلنا خدمات، مع الحرص على الهدوء داخل الروضة وتجنب التزاحم ورفع الصوت. كما شددت على عدم التصوير داخل الروضة الشريفة احترامًا لقدسيتها، والالتزام الدقيق بتعليمات الجهات المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن التزام الحجاج بهذه الضوابط يُسهم في تعزيز الأجواء الإيمانية داخل المسجد النبوي، ويعكس الصورة الحضارية لضيوف الرحمن، مؤكدة أن ختام الرحلة بالسلام على النبي ﷺ يكون أجمل حين يترافق مع الأدب والالتزام والسكينة.