الحج المبرور يكتمل بالزيارة النبوية.. "الحج والعمرة" تدعو ضيوف الرحمن للالتزام بالضوابط

وأكدت الوزارة في توجيه توعوي أطلقته ضمن حملتها لضبط سلوكيات الزوار داخل المسجد النبوي، أن الزيارة النبوية تُعد من السنن المستحبة، وعلى الحاج أن يتهيأ لها بالسكينة والتأدب والانضباط، لتكتمل رحلته الإيمانية بمعاني الخشوع والوقار.