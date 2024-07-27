الأولى في المملكة.. رئيس "سدايا" يدشن مشاريع تقنية ومراكز بيانات بقدرات عالية

وتأتي هذه المشاريع كجزء من استراتيجية سدايا لتطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من قِبَل معهد (UPTIME) الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم، وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض، ومن شأنها استضافة مبادرات الهيئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.