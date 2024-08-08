بمشاركة 40 علامة تجارية.. "منشآت" تنظم جولة الامتياز التجاري في "الخبر"

كما تُنَاقش ورش اليوم الأول الجوانبَ القانونية في الامتياز التجاري، إضافة إلى ورشة عمل حول كيفية الوساطة المعتمدة في الامتياز التجاري، وكيفية تسويق علامتك التجارية، إضافة إلى بناء الأدلة التشغيلية للعلامة التجارية؛ فيما تناقش ورش عمل اليوم الثاني مواضيع اكتساب حقوق الامتياز، وتقييم الفرص الاستثمارية، واستراتيجية التوسع بنظام الامتياز التجاري، ورحلة الحصول على امتياز تجاري، وكذلك دور سلاسل الإمداد في الامتياز التجاري.