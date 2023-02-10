مختصون يبحثون تجويد العمل الإعلامي في لقاء الإعلام الأول بتعليم عسير

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، أمس، اللقاء الإعلامي الأول لعام 2023، بحضور مدير عام التعليم الدكتور أحمد العُمري، والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم ابتسام الشهري، ومدير التواصل الاستراتيجي بالوزارة أحمد النعام، ومديري ومديرات إدارات الإعلام في عدد من المناطق ومحافظات المنطقة، ونحو 700 من منسقي ومنسقات الإعلام في المدارس، وذلك على مسرح الإدارة.