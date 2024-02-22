محافظ "الأمن الصناعي": ماضينا المجيد يشهد سجلًا من التضحيات العظيمة لبناء الدولة

وقال "الزهراني": إننا نعيش مناسبة عظيمة، نستذكر فيها العمق التاريخي والجذور الراسخة وقصص الشموخ وملاحم المجد الخالدة التي سطرتها هذه البلاد قبل ثلاثة قرون؛ منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727م وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين التي أسهمت في تعزيز البناء والوحدة والتطور الذي شهد تحولًا عظيمًا في تنميتها وفي حياة أبنائها، وقد عزز هذا التحول وحقق هذا النجاح التلاحم بين القيادة والشعب، واليوم نزهو في ذكرى يوم التأسيس بوطننا الشامخ وحضارتنا العريقة وقيمنا الإنسانية الراسخة؛ فحاضرنا الزاهر يروي للأجيال ما وصلت إليه بلادنا وما تتطلع إليه، وماضينا المجيد يشهد سجلًا حافلًا من التضحيات العظيمة والعزيمة والإصرار في سبيل البناء والتنمية، ورؤيتنا الطموحة 2030 تأخذنا إلى عالم التطور والتقدم والريادة.