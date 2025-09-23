الرئيس التنفيذي لـ"ملكية الرياض" يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ95: المملكة نموذج فريد في التلاحم

وأضاف أن المملكة باتت تقدم نموذجًا فريدًا في تلاحم القيادة مع الشعب، وفي التفاني من أجل خدمة البلاد ورفعتها، مشيرًا إلى أن ما تحقق من منجزات هو ثمرة لرؤية حكيمة وتوجيهات سديدة.