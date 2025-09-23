الرئيس التنفيذي لـ"ملكية الرياض" يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ95: المملكة نموذج فريد في التلاحم

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.
وأكد أن هذه المناسبة الغالية تُعد محطة فخر واعتزاز نستذكر فيها مسيرة التوحيد والبناء التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وواصلها أبناؤه الملوك من بعده، حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، الذي يشهد الوطن خلاله نقلة نوعية شاملة في مختلف المجالات.
وأضاف أن المملكة باتت تقدم نموذجًا فريدًا في تلاحم القيادة مع الشعب، وفي التفاني من أجل خدمة البلاد ورفعتها، مشيرًا إلى أن ما تحقق من منجزات هو ثمرة لرؤية حكيمة وتوجيهات سديدة.
واختتم المهندس السلطان تصريحه قائلاً: "في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، نستمد عزيمتنا من توجيهات القيادة الرشيدة، ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والعز، وأن تتواصل مسيرتنا الطموحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومزيد من التقدم والرخاء".