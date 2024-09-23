ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة

هنأ جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- ، بمناسبة اليوم الوطني الـ ( 94 ) للمملكة.
وأعرب جلالته، لقيادة المملكة والشعب السعودي عن تمنياته بدوام الرخاء والازدهار، معبرًا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية القوية التي تجمع البلدين الشقيقين.
كما هنأ جلالته، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ ( 94 ) للمملكة ، راجيًا لسموه موفور الصحة والسعادة، وموصول التوفيق والسداد.