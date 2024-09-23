ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة

كما هنأ جلالته، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ ( 94 ) للمملكة ، راجيًا لسموه موفور الصحة والسعادة، وموصول التوفيق والسداد.