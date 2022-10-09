"العدل": 19 ألف مستفيد من الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية زائر

كشفت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية "زائر" بلغ نحو 19 ألف مستفيد منذ إتاحة الخدمات لهم في شهر سبتمبر من العام الماضي.