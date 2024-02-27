"بيئة مكة" تنفذ مبادرة "لنجعلها تتنفس" في جدة

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في أمانة جدة، المهندس هتان حمودة، أن الأمانة تسعى لتكثيف المبادرات التوعوية، من خلال التعاون مع القطاع العام والخاص والمدارس التعليمية، لرفع نسبة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بضرورة الحفاظ على البيئة من الملوثات التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة البيئة البحرية.