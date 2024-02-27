"بيئة مكة" تنفذ مبادرة "لنجعلها تتنفس" في جدة

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة أمانة المحافظة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وحرس الحدود "قطاع جدة"، وشرطة محافظة جدة؛ مبادرة "لنجعلها تتنفس"، وهي مبادرة تطوعية بيئية تهدف لتحسين جودة الهواء من خلال التشجير، والمحافظة على البيئة البحرية واستدامتها من خلال تنظيف شواطئ محافظة جدة وإزالة المخالفات.
وشارك في المبادرة التي امتدت لثلاثة أيام، العديدُ من الجهات مثل: الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ومشتل الأراك، وجمعية سقيا الماء، وجمعية البر بجدة، وحافل للنقل، وشركة سواكو لتحلية المياه، بالإضافة إلى مشاركة مركز حي الخمرة، وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، وغواص ساحل العرب.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد الحارثي: تسعى الحملة لتحقيق أعلى مستويات النظافة والسلوك الحضاري الإيجابي، وتأتي لتحقيق الانتماء وتنمية الوعي الاجتماعي والبيئي بين أفراد المجتمع.
من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حِرص فرع الوزارة على نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في أمانة جدة، المهندس هتان حمودة، أن الأمانة تسعى لتكثيف المبادرات التوعوية، من خلال التعاون مع القطاع العام والخاص والمدارس التعليمية، لرفع نسبة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بضرورة الحفاظ على البيئة من الملوثات التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة البيئة البحرية.