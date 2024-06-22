وهْم بصري.. رصد "بدر ذي الحجة" في سماء طريف والقمر أحمر عند الشروق!

رصدت صور عدة، اليوم، القمر البدر لشهر ذي الحجة بسماء محافظة طريف.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة ماجد أبوزاهرة؛ بأن القمر البدر سيُشرق من الأفق الجنوبي الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس، ومساره في السماء سيحاكي المسار المنخفض للشمس بعد 6 أشهر من الآن، حيث سيكون في أقصى الجنوب، مشيراً إلى أن هذا القمر يكتمل بدراً بالقرب من الانقلاب الصيفي؛ لذلك سيتبع تقريباً المسار الظاهري نفسه لشمس ديسمبر عبر السماء.
وبيَّن أنه سيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبيرٌ في أثناء شروقه عندما يكون قريباً من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً، لكن بعد ارتفاعه في السماء يعود إلى حجمه الصغير، وهذا مجرد وهْم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.