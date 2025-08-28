الحمادي لـ"سبق": نظام "حضوري" لا يطوّر التعليم ويقيد إبداع المعلمين

وأكد الحمادي أن التساؤلات لا تتوقف عند هذا الحد، موضحًا أن هناك أولويات أهم من هذه الإجراءات، مثل توفير بيئة مدرسية محفزة، تشمل التجهيزات الأساسية، وشبكة إنترنت فعالة، ومواقف آمنة، ومظلات، ومكاتب مناسبة، وخدمات تموينية. وأضاف: "المشكلة في تطوير التعليم لا تتعلق فقط بالتحقق من التزام المعلمين بالدوام الرسمي، بل بغياب الإدارة المرنة التي تُفعل دور المعلم وتفتح المجال للإبداع".