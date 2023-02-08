"دارة الملك عبدالعزيز": سوق حباشة يقع شرق محافظة القنفذة

وأوردت الدارة من خلال الفيديو المرفق تعليقات أعضاء اللجنة العلمية لسوق حباشة، التي أوضحوا خلالها ما تم من عمل ودراسة حتى وصلوا لتلك النتيجة، مبينة أنه بعد إجراء الدراسة البحثية والميدانية، وتدقيق المصادر والمسح الأثري، وبعد النقاش العلمي مع أصحاب الآراء بشأن موقع السوق، تم التوصل إلى تحديد موقع سوق حباشة، الذي يقع على الضفة الجنوبية لوادي قنونا في سهل فيضي متسع، تحده من جهة الشرق جبال الدربة، ومن جهة الغرب جبال العرم، بمسافة تمتد نحو 5 كيلومترات، ويحده من الجنوب جبل أم الرمث في منطقة سهلة متسعة، تتوافر فيها مصادر المياه والغطاء الرعوي. كما يمرّ بموقع السوق طريق الجند، وهو من أهم المعالم في تحديد السوق.