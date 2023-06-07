استقبال عدد من المسلمات الجديدات بتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام وتعريفهن بأبرز الخدمات

استقبلت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، عدداً من المسلمات الجديدات، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة النسائية بالمسجد الحرام.
وقالت مدير الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية شذى بنت عبدالمنعم الأنصاري: تمّ استقبال الوفد بمصلى توسعة الملك فهد، حيث تمّ الترحيب بهن وتهنئتهن بالإسلام وتعريفهن على أبرز الخدمات المقدمة في المسجد الحرام بلغتهن وتزويدهن بالمنصات الرقمية والكتيبات الإلكترونية وباركود ترجمة خطبة الجمعة مع السماعات، وتقديم الهدايا التذكارية لهن.
من ناحيتها، رفعت الوكيل المساعد للغات والترجمة النسائية دلال بنت عبدالعزيز فلاتة، شكرها الجزيل لوكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، على متابعتها المستمرة للخدمات المقدمة للقاصدات، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في الحرص على الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات النسائية بما يتواءم مع الرؤية المباركة ٢٠٣٠م.