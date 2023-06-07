استقبال عدد من المسلمات الجديدات بتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام وتعريفهن بأبرز الخدمات

من ناحيتها، رفعت الوكيل المساعد للغات والترجمة النسائية دلال بنت عبدالعزيز فلاتة، شكرها الجزيل لوكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، على متابعتها المستمرة للخدمات المقدمة للقاصدات، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في الحرص على الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات النسائية بما يتواءم مع الرؤية المباركة ٢٠٣٠م.