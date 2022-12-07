توفير صرافات آلية بمهرجان الإبل لتمكين الزوار من التعاملات المالية

وفرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الذي يقام تحت شعار "همة طويق" بالتعاون مع عدد من البنوك؛ 5 أجهزة صراف آلي؛ لتمكين المشاركين والزوار من تنفيذ تعاملاتهم المالية بيسر وسهولة طيلة أيام المهرجان، الذي انطلق في الأول من شهر ديسمبر.
وتوزعت الصرافات على أركان المهرجان، وعلى امتداد شارع الدهناء التجاري، والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوَّار.
وتسعى إدارة المهرجان إلى توفير كل السبل من أجل ضمان نجاح المهرجان؛ حيث توجد المتاجر والمحلات والخدمات التجارية، فيما تشهد منطقة الصياهد حركة اقتصادية كبيرة، بالتزامن مع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة بجميع المجالات.