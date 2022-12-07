توفير صرافات آلية بمهرجان الإبل لتمكين الزوار من التعاملات المالية

وفرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الذي يقام تحت شعار "همة طويق" بالتعاون مع عدد من البنوك؛ 5 أجهزة صراف آلي؛ لتمكين المشاركين والزوار من تنفيذ تعاملاتهم المالية بيسر وسهولة طيلة أيام المهرجان، الذي انطلق في الأول من شهر ديسمبر.