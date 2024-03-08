بمشاركة 350 ممارسًا صحيًّا.. نجاح المؤتمر الدولي لعلم الأمراض التشريحي بالرياض

أعلنت الجمعيةُ السعودية لتقنيتَي الخلايا والأنسجة والجمعية السعودية لعلم الأمراض التشريحي، نجاحَ المؤتمر الدولي الأول المشترك لعلم الأمراض التشريحي وتقنيات الأنسجة والخلايا، والذي أقيم بالعاصمة الرياض في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024.
وحضر المؤتمرَ أكثرُ من 350 ممارسًا صحيًّا يمثّلون مختلف المناطق والدول، وشهد مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين، ونال إشادة الممارسين الصحيين والمتحدثين الدوليين.
وتضمّن المؤتمرُ مناقشةَ آخر التحديثات في علم الأمراض التشريحي وعلم أمراض الخلايا وتقنيتَي الأنسجة والخلايا وعلم الأمراض الرقمي، وتسليط الضوء على أهمية تخصص فاحص الخلايا وتخصص مساعد طبيب علم الأمراض.