بمشاركة 350 ممارسًا صحيًّا.. نجاح المؤتمر الدولي لعلم الأمراض التشريحي بالرياض

أعلنت الجمعيةُ السعودية لتقنيتَي الخلايا والأنسجة والجمعية السعودية لعلم الأمراض التشريحي، نجاحَ المؤتمر الدولي الأول المشترك لعلم الأمراض التشريحي وتقنيات الأنسجة والخلايا، والذي أقيم بالعاصمة الرياض في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024.