ضبط 6 متورطين و21 كلجم من القات و800 جرام شبو في عمليات أمنية متفرقة

نجحت الجهات الأمنية في مواصلة جهودها الحازمة ضد مروجي ومهربي المخدرات، حيث أسفرت عمليات متفرقة نفذتها الدوريات المختصة عن الإطاحة بعدد من المتورطين وضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة.
ففي المنطقة الشرقية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وفي الرياض، أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما 800 جرام من مادة الشبو، حيث أوقفا وأحيلا إلى النيابة العامة.
كما تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من ضبط مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولتهما تهريب 21 كلجم من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، حيث جرى إيقافهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وفي عملية أخرى بمنطقة عسير، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحيلا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.