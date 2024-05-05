برئاسة رئيس المجلس.. "الهيئة العامة للشورى" تجتمع وتحيل عددًا من التقارير والموضوعات

وأقرت الهيئة في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، إحالة عدد من التقارير والموضوعات، ومنها تقارير سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، وعدد من مشاريع الأنظمة، ومقترحات مقدمة وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.