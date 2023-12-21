شاهد من جامعة القاهرة.. "العيسى" ينبه لخطورة الاستفزاز الديني بدافع الحريات المنفلتة

وأشار، خلال محاضرته، إلى أن هناك تواصلًا عصريًّا بين الشرق والغرب من خلال منافذ العولمة التي تمتطي صهوة الإعلام الجديد الذي فتح العالم على بعض فأحاله إلى ما يشبه المجتمع الواحد المليء بالتنوع والتعدد والاختلاف، ومن ثم كثرة التفاعل بكافة معانيه أيًّا كان التفاعل سلبًا أو إيجابًا.