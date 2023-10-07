محليات

عسير.. إحباط محاولة تهريب 51 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
عسير.. إحباط محاولة تهريب 51 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة؛ تهريبَ "51,000" قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

حرس الحدود

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