المدينة المنورة.. معاناة طريق "وادي مكة" مستمرة و5 معاريض لم تشفع للأهالي

ويحتضن الطريق بعض سكان بلدية وادي الفرع، والذي لم يحالفه الحظ ولو بأسفلت مقشوط، أو مسح بطريقة تعالج المعاناة، بدلًا من المسح الذي يعدّ "جبر خاطر"، فيما لم تكن هناك مساواة بينه وبين الطرق الأخرى التي عولجت بشكل جذري ونهائي، إلا أن طريقهم أصبح بين وعود مسؤولين في المحافظة، وفي إدارات المدينة المنورة، فضلًا عن عدم معرفتهم بأسباب ترك طريقهم بهذا الوضع.