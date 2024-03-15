"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعديّة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٌ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 38-12 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 32-12 كم/ساعة؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 30-10 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر؛ يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الشمالي والأوسط.