في يوم اللغة العربية.. مدير تعليم المجمعة يوجّه بإقامة الفعاليات في جميع المدارس

وأضاف: "موضوع اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام 2022 هو "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية" وهو نداء؛ للتأكيد مجددًا على الدور الهام الذي تؤديه اللغة العربية في مد جسور الوصال بين الناس على صهوة الثقافة والعلم والأدب وغيرها من المجالات الكثيرة جدًّا، وتتمثل الغاية من هذا الموضوع في إبراز الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية لاستحداث المعارف وتناقلها؛ فضلًا عن كونها وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام فهي على مر القرون تعتبر الركيزة المشتركة وحلقة الوصل التي تجسد ثراء الوجود الإنساني وتتيح الانتفاع بالعديد من الموارد.