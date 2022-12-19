في يوم اللغة العربية.. مدير تعليم المجمعة يوجّه بإقامة الفعاليات في جميع المدارس

وجّه مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم، بتفعيل الاحتفاء بيوم اللغة العربية العالمي، وإقامة الفعاليات في جميع المدارس على مستوى تعليم محافظة المجمعة وإبراز دور اللغة العربية وفق موضوعها لهذا العام 2022م، ونشر المواد الإعلامية المناسبة للاحتفاء بيومها العالمي.
وشارك مدير التعليم بمحافظة المجمعة بكلمة في اليوم العالمي للغة العربية قائلًا: نحتفي باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وفي هذا الاحتفاء يجب أن نُبرز التعريف باللغة العربية وأهميتها، وتراثها وثقافتها وتاريخها؛ ليتعرف العرب -وخاصة الأجيال الجديدة منهم- على عظمة وأهمية لغة القرآن الكريم، واشتمالها على حرف الضاد الذي لا يوجد في أي لغة من لغات العالم.
وأضاف: "موضوع اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام 2022 هو "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية" وهو نداء؛ للتأكيد مجددًا على الدور الهام الذي تؤديه اللغة العربية في مد جسور الوصال بين الناس على صهوة الثقافة والعلم والأدب وغيرها من المجالات الكثيرة جدًّا، وتتمثل الغاية من هذا الموضوع في إبراز الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية لاستحداث المعارف وتناقلها؛ فضلًا عن كونها وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام فهي على مر القرون تعتبر الركيزة المشتركة وحلقة الوصل التي تجسد ثراء الوجود الإنساني وتتيح الانتفاع بالعديد من الموارد.
وتابع الملحم: "وجّهت وزارة التعليم مشكورة ومنذ وقت مبكر، لإبراز أهمية هذا اليوم، انطلاقًا من الدور المهم الذي تؤديه لغتنا العربية".