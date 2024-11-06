"نجوم السلام" تطرح 771 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع "رسن فيلج" بضاحية الفرسان

بعد نجاحها في استكمال بيع كافة وحدات مشروع فلل رسن البالغ عددها 658 وحدة، طرحت شركة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان NHC، 771 وحدة سكنية في مشروع "رسن فيلج" بضاحية الفرسان، حيث أتاحت للراغبين بالشراء تسجيل الاهتمام بالمشروع تمهيدًا للحجز.
ويُعدّ هذا المشروع واحدًا من عدة مشاريع لنجوم السلام في أكبر الضواحي العمرانية بالمملكة، إذ تتولى "الوطنية للإسكان" الإشراف على تطوير ضاحية الفرسان بمساحة تتخطى 35 مليون متر مربع، وتضمّ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 190 مرفقًا متنوعًا ومسطحات خضراء تتجاوز 6 ملايين متر مربع.
ويهدف المشروع إلى دعم مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، من خلال رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للعقارات السكنية، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وخيارات تمويلية تتناسب مع تطلعات الأسر.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “نجوم السلام” عبد الله بن جارالله العضيب عن فخره بنجاح بيع 685 وحدة من مشروع “فلل رسن”، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس ثقة العملاء التي يعتز بها. وأوضح العضيب أن نماذج “رسن فيلج” تم تطويرها بعناية لتلبي جميع الاحتياجات، مشيرًا إلى أن مسطحات البناء تعد الأكبر ضمن الضاحية، ما يعكس التزام الشركة بتقديم قيمة مضافة في كل تفاصيل المشروع.
يُذكر أن شركة “نجوم السلام” تأسست في الرياض على يد رجل الأعمال “جارالله بن عبد الله العضيب” عام 1991م وتحولت إلى شركة قابضة في عام ٢٠١٤م . وتتنوع استثماراتها العقارية التي تتجاوز 500 مشروع في أنحاء المملكة ودول الخليج، ما يعكس خبرتها التي تمتد لأكثر من 33 عامًا في القطاع العقاري؛ لتترجم أهدافها بشعار "معًا نبني الوطن".