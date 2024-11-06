"نجوم السلام" تطرح 771 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع "رسن فيلج" بضاحية الفرسان

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “نجوم السلام” عبد الله بن جارالله العضيب عن فخره بنجاح بيع 685 وحدة من مشروع “فلل رسن”، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس ثقة العملاء التي يعتز بها. وأوضح العضيب أن نماذج “رسن فيلج” تم تطويرها بعناية لتلبي جميع الاحتياجات، مشيرًا إلى أن مسطحات البناء تعد الأكبر ضمن الضاحية، ما يعكس التزام الشركة بتقديم قيمة مضافة في كل تفاصيل المشروع.