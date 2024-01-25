"الشمري" لـ"سبق": 4 عوائد كبرى تحققها الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية… تعرّف عليها

واستعرض الشمري أهمية هذه الاستراتيجية في الصناعات الدوائية والتي يأتي في مقدمتها "الاعتماد الوطني" من خلال تطوير صناعات دوائية قوية في المملكة، يمكن تقليل الاعتماد على الواردات الدوائية وزيادة الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجات السوق المحلية. هذا يعزز الاستقلالية الاقتصادية ويحد من التبعية عن الخارج.