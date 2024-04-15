السعودية 14 عالميًا والخامسة عربيًا من حيث تعداد أفراد الأسرة الواحدة

أما الدول العربية التي أتت في المراتب العشرة الأوائل فهي "سلطنة عمان بمعدل 8.2، العراق بمعدل 7.7 ، قطر بمعدل 7.2 ، لبنان (المرتبة 11 عالميًا) بمعدل 6.8، المملكة العربية السعودية (14 عالميًا) بمعدل 6.8، اليمن (16 عالميا) بمعدل 6.67، الجزائر (17 عالميًا) بمعدل 6.4، الإمارات العربية المتحدة (19 عالميًا) بمعدل 6.3، الكويت (21 عالميًا) بمعدل 6.2، سوريا (30 عالميًا) بمعدل .5.8