رجال الأمن في المشاعر.. مواقف إنسانية وروح مبتهجة في خدمة الحجاج

بكل إخلاص وتفانٍ في أداء لواجب يقوم رجال الأمن بخدمة الحجاج في العديد من المجال فلم يقتصر دورهم على الحفاظ على الأمن وتيسير حركة المرور فقط بل ظهر جليًا في تسابقهم على مساعدة الكبير والصغير.