محليات
رجال الأمن في المشاعر.. مواقف إنسانية وروح مبتهجة في خدمة الحجاج
مسطّرًا أروع الأمثلة وأسمى الأفعال
بكل إخلاص وتفانٍ في أداء لواجب يقوم رجال الأمن بخدمة الحجاج في العديد من المجال فلم يقتصر دورهم على الحفاظ على الأمن وتيسير حركة المرور فقط بل ظهر جليًا في تسابقهم على مساعدة الكبير والصغير.
وفي إحدى اللقطات التي تظهر مدى الخدمات الكبيرة والمساعدات المقدمة من قِبل رجال الأمن وثقت عدسة "سبق" مقطع فيديو لأحد رجال الأمن وهو يقوم بمساعدة طفلة لرمي الجمرات من خلال حملها عن والدتها في مشهد يبيّن مدى الإنسانية والترحاب بضيوف الرحمن مسطّرًا أروع الأمثلة وأسمى الأفعال خلال تأديته عمله في خدمة الحجاج.