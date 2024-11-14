أكاديمية تكامل توقع اتفاقية استراتيجية مع جامعة باركلي

أعلنت "أكاديمية تكامل" التابعة لشركة تكامل القابضة، والمتخصصة في تقديم برامج تدريبية تلبي أعلى المعايير العالمية، عن توقيعها لاتفاقية استراتيجية مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات الدولية وتطوير الطاقات البشرية، بهدف بناء مستقبل واعد.