أكاديمية تكامل توقع اتفاقية استراتيجية مع جامعة باركلي

أعلنت "أكاديمية تكامل" التابعة لشركة تكامل القابضة، والمتخصصة في تقديم برامج تدريبية تلبي أعلى المعايير العالمية، عن توقيعها لاتفاقية استراتيجية مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات الدولية وتطوير الطاقات البشرية، بهدف بناء مستقبل واعد.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية المواهب والقدرات البشرية في المملكة، وتوفير برامج إدارية تنفيذية في مجالات متعددة، فضلاً عن استكشاف مجالات التعاون والشراكات المتعلقة بتنمية المواهب.
وجرى توقيع الاتفاقية يوم الاثنين في مقر شركة تكامل بالرياض، حيث وقع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي للمهارات الدكتور عبدالله التويجري، ومن جامعة كاليفورنيا في بيركلي وقعها مايك رايلي الرئيس التنفيذي لبرامج التعليم التنفيذي بالجامعة.