خلال أسبوع.. ضبط 15050 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 20/ 1/ 1444هـ الموافق 18/ 8/ 2022م حتى 26/ 1/ 1444هـ الموافق 24/ 8/ 2022م، عن ضبط "15050" مخالفًا، منهم "9028" مخالفًا لنظام الإقامة، و"4092" مخالفًا لنظام أمن الحدود، و"1930" مخالفًا لنظام العمل.