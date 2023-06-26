برنامج ضيوف خادم الحرمين يكمل جاهزيته لتفويج 4951 حاجًّا وحاجة لقضاء يوم التروية

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بمكة المكرمة، أن الموافقة السامية هذا العام صدرت باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، إضافة إلى 1000 حاج وحاجة من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين اليمنيين المشاركين في عاصفة الحزم؛ فضلًا عن أوامر أخرى باستضافة 280 حاجًّا من سوريا، و130 آخرين من المنظمة العربية (الألسكو)، و150 حاجًّا من علماء اليمن، وأوامر أخرى ليصل إجمالي ضيوف البرنامج هذا العام إلى 4951 حاجًّا وحاجة.