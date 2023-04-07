مستظلة بكامل حقوقها.. "المرأة السعودية" نواةُ المجتمع وشريكٌ أساس في مسيرة التنمية

وتستند الجهود الوطنية نحو تمكين المرأة على الإيمان بدورها التشاركي في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لتنعكس في مُجملها مع حضور المملكة دوليًّا ومواءمة مساعي رؤيتها تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، ومن ذلك إنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م المعني بتمثيل فئات المجتمع، ومنها المرأة في المنظمات والهيئات الدولية، بجانب اقتراح التنظيمات ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، وتوحّد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.