شاشة عملاقة لنقل مسابقة الملك عبدالعزيز للحضور بقاعة التصفيات النهائية

وهيأت الوزارة الشاشة العملاقة لتكون خلف المتسابق خلال جلسة الاستماع، ومن خلالها يطلع الزوار على تلاوة المتسابق بشكل مباشر من صفحات المصحف الشريف، كما تقدم معلومات تفصيلية للمتسابق خلال تلاوته عن اسمه ودولته والفرع الذي يشارك فيه. وتأتي هذه الخطوة مواكبة لرؤية الوزارة في تقديم أحدث الوسائل التقنية التي تخدم كتاب الله وخاصته.