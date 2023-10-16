"الصقور السعودية" تُحلّق بعروض جوية في سماء العاصمة الإدارية الجديدة بمصر

قدّمت القوات الجوية الملكية السعودية ممثلةً بفريق "الصقور السعودية"، وفريق الاستعراض الجوي المصري "النجوم الفضية" عرضًا جويًا مشتركًا في سماء العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، وقائد القوات الجوية المصرية الفريق محمود فؤاد عبدالجواد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، والملحق العسكري العقيد الركن عبدالكريم السديس، وعدد من المسؤولين والسفراء والملاحق العسكريين المعتمدين لدى القاهرة.