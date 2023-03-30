"السحيباني": القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي

وأضاف: هذه القضية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية في 25 من سبتمبر 1969 ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة لتكون ثاني أكبر منظمة حكومية دولية متعددة الأطراف بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات".