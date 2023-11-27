الشرقية.. زراعة أكثر من 4 ملايين وردة موسمية و72 ألف شجرة

وأوضحت الأمانة أن إنشاء وتهيئة المرافق العامة يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الداعمة لتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن؛ مبينة أن الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والملاعب والمماشي والمشروعات البيئية والترفيهية تشكّل متنفسًا للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة لقضاء وقت ممتع، مضيفة أن مساحة المسطحات الخضراء الجديدة تبلغ 179.855 مترًا مربعًا، ومعدل نصيب الفرد يبلغ 4.78 مترًا مربعًا، مؤكدة سعيها لتحقيق أفضل الخدمات واستدامتها في زيادة المساحات الخضراء وممرات المشاة في الأحياء السكنية.