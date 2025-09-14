"هيئة الشورى" تبحث 50 موضوعًا وتقر إحالة تقارير ومشاريع اتفاقيات للجلسات المقبلة

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم اجتماعها الأول من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، و مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة, وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.