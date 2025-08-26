"بيئة مكة" تطرح 10 فرص استثمارية زراعية وحيوانية واعدة عبر منصة "فرص"

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عن طرح عشر فرص استثمارية جديدة عبر منصة "فرص"، تستهدف تنمية القطاعين الزراعي والحيواني، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الأمن الغذائي وتمكين الاستثمارات.
وتشمل هذه الفرص مشروعات لتربية وتسمين المواشي في محافظة رابغ، ومشاتل نموذجية في محافظتي الليث وأضم، ومشروع بيوت محمية في الطائف، إضافة إلى مواقع مخصصة لزراعة الأشجار المثمرة بمحافظة الكامل، إلى جانب مشروع مزرعة زراعية في مركز حلي بمحافظة القنفذة، ومشروع لمشتل شتلات برية بالمحافظة نفسها.
وأوضح الفرع أن هذه الفرص تمثل رافداً اقتصادياً مهماً للمستثمرين ورواد الأعمال، كونها تتيح الاستفادة من المقومات الزراعية والبيئية المتنوعة التي تتميز بها منطقة مكة، وتفتح المجال أمام مشاريع مبتكرة ترفع كفاءة الإنتاج وتوفر فرص عمل جديدة وتعزز العوائد الاقتصادية للمنطقة.
وأكد أن هذه المشاريع ستحظى بمتابعة ودعم من الوزارة والجهات المختصة، داعيًا المستثمرين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسات عبر منصة "فرص" والتقديم في المواعيد المحددة وفق الشروط المعلنة.