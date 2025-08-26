"بيئة مكة" تطرح 10 فرص استثمارية زراعية وحيوانية واعدة عبر منصة "فرص"

وتشمل هذه الفرص مشروعات لتربية وتسمين المواشي في محافظة رابغ، ومشاتل نموذجية في محافظتي الليث وأضم، ومشروع بيوت محمية في الطائف، إضافة إلى مواقع مخصصة لزراعة الأشجار المثمرة بمحافظة الكامل، إلى جانب مشروع مزرعة زراعية في مركز حلي بمحافظة القنفذة، ومشروع لمشتل شتلات برية بالمحافظة نفسها.